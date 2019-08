Santiago Basso: El norteamericano que soñaba con lanzar la bala por Chile

Santiago Basso es un rostro nuevo en el atletismo nacional. El joven de 20 años defiende la camiseta del Team Chile por primera vez en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Basso no habla mucho español, de hecho está estudiando para mejorarlo. Esto se debe a que toda su vida ha vivido en Estados Unidos. Sin embargo, un fuerte lazo familiar lo vincula a Chile.

El lanzador de bala conversó con ADN Deportes y entregó detalles de cómo se gestó su arribo al equipo nacional en esta competencia internacional. "He sido chileno toda mi vida. Mi papá es de Santiago. Cuando era más pequeño fui a un mundial juvenil y traté de tener mi pasaporte chileno, además de hablar con la federación para representar al país. No pude en aquel entonces".

Pese a que la primera instancia no se pudo concretar, fueron sus padres los que terminaron por hacer las gestiones para que pudiera defender a Chile. "Creo que mi mamá les escribió por Instagram. Ellos dieron un vistazo y después se pusieron en contacto. Me plantearon la posibilidad de venir a los Juegos y dije que me encantaría. De ahí en más solo ha sido tener la documentación y poder llegar aquí. Cuando supe que entré a la lista, fue muy emocionante".

Sobre si conocía a algunos de sus compañeros de equipo u otros deportistas, el estudiante de la Universidad de Alabama asegura que ha sido genial compartir con ellos. "Conocía a algunos nomás. Solo por internet. Nunca había conocido a alguien super bien. Poder compartir con ellos ha sido muy grato. Ha sido una gran experiencia hasta ahora".

Pero claro, uno de los grandes "problemas" ha sido el poco manejo del español que tiene el atleta. De todas formas, "Chago" señala que se intenta comunicar de igual forma y que todos los días aprende algo. "Solo hay que hacerlo. Hay algunos que hablan muy bien inglés. Martina (Weil) que habla inglés perfecto. Pero al mismo tiempo, me gusta intentar hablar y recordar algunas cosas, como cuando mi papá hablaba español en casa. Nunca tuve que aprenderlo en un país donde todos hablan inglés. Hasta ahora he aprendido palabras como "buzos y zapatos", pero día a día me siento más cómodo".

Pensando en próximos desafíos, Basso promete que intentará mejorar su español para próximas competiciones. "Voy a trabajarlo y espero que la próxima vez que me toque representar a Chile sea más cómodo hablar con mis compañeros de equipo".

Uno de los sueños del joven atleta es poder representar a Chile en Santiago 2023. Pensando en dicho torneo, Santiago asegura que le encataría que su familia pudiera verlo competir en Chile. "Sería fantástico. Me encantaría poder representar a Chile de local. Espero poder tener una mejor preparación y competir con toda mi familia allá sería hermoso".