Rueda por ausencia de Díaz: Le dije que era referente y que no lo iba a traer para ser suplente

En el marco de una charla con estudiantes de la Universidad Autónoma, el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, habló en torno a diversos temas sobre su mandato en la Roja, como por ejemplo la ausencia de Marcelo Díaz.



El colombiano sostuvo que llegó a informarle al jugador de Racing Club su decisión de marginarlo, aunque le dio una razón particular.



"Le dije que era el referente del fútbol chileno, la salida y no lo iba a traer de suplente y quería darle la oportunidad a Erick (Pulgar) para que fuera titular, y en un alto porcentaje cumplió", comentó.



Rueda reconoció que si bien "no convocarlo traía mucho rechazo, pero quería que Erick fuera titular y ahora él debe consolidarse, y sostenerse ocho o 10 años, que no sea flor de un día. Ahora viene el trabajo difícil para él".



También, Rueda tuvo palabras de elogio para Leonardo Gil, volante chileno-argentino de Rosario Central, a quien viene siguiendo desde 2018.



"Ha tenido gran comportamiento. Tengo entendido que no tiene los documentos chilenos eso sí. Hay mucho jugador que tiene sangre chilena, pero que no ha regularizado sus papeles. Tenemos varios casos y una posible nominación va a pasar por eso", comentó, añadiendo que "es un jugador que tiene características excepcionales. Juega en un alto nivel competitivo en Argentina, cobra tiros libres, le pega bien al balón y tiene agresividad. Nos interesa".



Por otro lado, Rueda mantuvo el secretismo en torno a la próxima nómina de Chile para los amistosos venideros en septiembre.



"Hemos estado en ese proceso de seguimiento, de evaluación, y el próximo 28 anunciaré la convocatoria. No hay que dar una sentencia de algo una semana antes, de modo que todo va a pasar de cómo continúe el desarrollo en sus respectivos clubes pensando en lo mejor para ellos y para la selección, porque tenemos una responsabilidad grande en estos dos partidos", dijo.