Ronnie Fernández: 'Muchas veces se critica más a un jugador que a un político'

Ronnie Fernández, delantero del Al-Fayha FC en Arabia Saudita conversó con Los Tenores sobre la realidad del país desde el extranjero.

El formado en Wanderers, en conversación con ADN Deportes aseguró que está atento a lo que pasa en Chile. "Bastante preocupado, pero bien esperanzado también. Por más oídos sordos que hacen, tiene que llegar la solución".

El jugador aseguró que a veces el foco de atención de la gente está mal puesto. "Muchas veces se critica más a un jugador que a un político. Temas de la selección chilena son más llamados que un diputado que votó en contra por los 40 horas".

Sobre lo que ocurre en Valparaíso, Fernández aseguró que le preocupa los desmanes. "Me llama la atención que lugares como Valparaíso, no hayan sido bien resguardadas por las fuerzas uniformadas y se destroza con una facilidades. Eso me llama de sobremanera la atención".

Por las diferencias que existen entre los futbolistas, Fernández confesó que le costó poder llegar a un buen nivel. "Sin duda, a mi me tocó dar la vuelta larga. Estuve en equipos donde no me pagaban el salario. Me agarraba con jugadores que aceptaban que no le pagaran al día. Ese tipo de cosas no se defiende".

Ante las manifestaciones que se han dado en todo el país, el atacante aseguró que un tema positivo es que no hay banderas políticas en las protestas. "Yo creo que la particularidad que tiene el movimiento es que no tiene colores políticos. No me gusta la política porque es bastante complicado. Es super delicado y se mete en heridos de tiempos anteriores".

Fernández aseguró que la política chilena necesita un recambio. "Los partidos políticos han sido un desastre. si se tiene que renovar todo, es lo mejor que se puede hacer. Eso es lo que la gente está criticando y a mi me parece fabuloso".