Ronaldo: La diferencia con Messi es que he ganado la Champions League con clubes diferentes

Cierta leña al fuego para el debate sobre quién es mejor lanzó el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, durante un documental de la plataforma online DAZN.



En dicho espacio, el portugués comentó un dato con el que pretende distanciarse de Lionel Messi, con quien siempre se le compara.



"La diferencia conmigo es que he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas", dijo.



De todas formas, Ronaldo no desconoció la calidad de la Pulga, afirmando que "es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo".



Vale decir que el portugués participa en el documental The Making Off, que también cuenta las trayectorias de Neymar y José Mourinho.