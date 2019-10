Ronaldinho confesó que nunca le gustó la idea del VAR

Ronaldinho Gaúcho, quien es conocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, no quedó ajeno de la implementación del VAR, el sistema de videoarbitraje que causó polémica desde sus inicios y que ha ayudado/perjudicado a varios.

El brasileño está dentro de una gira que contempla partidos de exhibición, y sobre el nuevo sistema de arbitraje señaló que "yo jugué otro fútbol, yo creo que ahora ha cambiado mucho. Nunca me gustó la idea y hasta ahora no me gusta nada".

Además, tuvo palabras sobre su compatriota Neymar, quien se vio envuelto en toda una teleserie en el último mercado de pases que tuvo como protagonistas al Barcelona, a la Juventus, al Real Madrid y varios más que se sumaron a por la lucha del delantero del PSG: "Lo importante es ver a los amigos contentos, no importa dónde jueguen. Él es el que tiene que decidir dónde va", sostuvo el brasileño.

Recordar que Ronaldinho estará en Chile el próximo 27 de octubre en el Court Central del Club Palestino a partir de las 13:00, es más, en Radio ADN estamos regalando exclusivos Meet & Greet. Haz clic aquí para participar.