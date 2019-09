Ronald Fuentes: 'No me sentiría responsable si la U desciende'

Este sábado en el Estadio Santa Laura se vivirá uno de los partido más atractivos de la jornada 20 del fútbol chileno. Universidad de Chile vivirá una nueva "final" en su lucha por no descender a la B y visitará a Unión Española, equipo que dirige Ronald Fuentes.

Precisamente para el exdefensor de los azules será un partido especial. Esto porque enfrentará a los universitarios por primera vez tras su salida del Centro Deportivo Azul cuando fue despedido como exdirector deportivo. Fuentes habló con El Mercurio y con seguridad levantará polvo con sus declaraciones.

El exseleccionado nacional partió comentando que: "nunca me proyecté como gerente deportivo. Tampoco en los medios de comunicación. Fue una alternativa válida: uno necesita trabajar. Pero no me proyectaba en eso", comentó.

"No tengo sentimientos encontrados con la U. Es un partido importante porque tenemos que volver a sumar puntos y meternos en zona de clasificación internacional. Tampoco me sentiría responsable si la U desciende", lanzó.

Al finalizar, Fuentes zanjó con que: "lo que pase con la U en la tabla de posiciones no es de mi incumbencia. Fue una buena experiencia. Aprendí mucho. Pero fue algo pasajero, mi idea siempre fue seguir siendo DT", cerró.