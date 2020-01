Ronald Fuentes: 'Hemos cerrado el tema Copa Chile y estamos pensando en el inicio del campeonato'

Unión Española se ha mantenido firme con su postura de no jugar el duelo contra Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Chile.

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, en conversación con Los Tenores confirmó que no viajarán a La Serena y que tenían esperanzas que se revirtiera la postura del club. "Está claro que no viajamos al partido, hay una decisión que tomó el club. Cuando iniciamos este proceso 2020, el 26 de diciembre, yo se los hice saber a los dirigentes que íbamos a trabajar pensando en que ese partido se jugaba, porque quedaban muchos días, y podía haber una nueva decisión por parte de la gente del club".

El DT explicó que ya no siguen pensando en el duelo contra los azules y aseguró que entienden la postura de la dirigencia. "Ellos han sido consecuentes, el club ha tomado una determinación y ya hemos cerrado el tema Copa Chile y estamos pensando en el inicio del campeonato. Siempre estuvimos con la idea que se podía revertir esta decisión, pero lo entendemos. El club se siente perjudicado en lo legal en relación al Chile 4".

Al ser consultado, Ronald Fuentes explicó de manera simple la postura de no jugar de Unión Española. "El club siente que si se terminó el torneo, se terminó todo y eso fue lo que habló en un principio. Después salieron voces que querían jugar la Copa Chile. El club sintió que se estaba prestando para un tongo y no está para tongos. La decisión se ha defendido a muerte, algunos les puede gustar a otros no, pero es la postura del club, nosotros como integrantes del club la vamos a respetar. Vamos a quedar en la historia del club, a lo mejor de manera negativa, con esta decisión, sentimos que en el torneo podemos revertir eso y ser capaces de ir a los torneos internacionales".

Al no presentarse Unión Española deben ser sancionados con una multa económica. El DT aseguró que acatarán esa determinación."Se ha conversado, el club va a acatar las sanciones económicas, si hay alguna sanción deportiva, el club va a poner abogados para ver si son tan efectivas como se está especulando, oficialmente no hay nada".

Finalmente, Fuentes criticó el manejo de la Asociación Nacional de Fútbol en este período y aseguró que lo más importante es tener las bases claras. "Se tomaron muy malas decisiones en la ANFP, el hecho que no estuvieran las bases claras y se especularan un montón de situaciones. Se han tomado malas decisiones que ha llevado a que se especule mucho, si queremos que esto mejore, las bases tienen que estar muy claras desde el principio. Si no están claras las bases, vamos a seguir siendo un país que no crezca desde lo futbolístico teniendo buenos jugadores", sentenció.