Ronald Fuentes en la previa del duelo ante la U: 'Creo que el trabajo que hice fue bueno'

Una semana más que especial ha tenido Ronald Fuentes al mando de Unión Española. El nuevo entrenador técnico de los "hispanos" vivirá su tercer partido al mando del cuadro de Independencia y lo hará nada más ni nada menos que contra la Universidad de Chile.

El exdefensor de los azules, y hasta hace algunos meses gerente deportivo de los laicos, se verá las caras por primera vez ante su exequipo y por ello es que su voz a corrido tanto por los rincones del Santa Laura como del CDA durante la semana.

En conversación con La Tercera, Fuentes partió aclarando respecto a su llegada a Unión que: "me llamaron a las 12 de la noche del día que sacaron al Nano (Fernando Díaz). Nunca he negociado con un técnico vigente, y nunca lo haré".

Respecto a su salida del CDA y posterior opción para volver a dirigir, Fuentes indicó que: "sabía que podía ser opción de clubes. Creo que el trabajo que hice en la U fue bueno. También aprendí cosas que me servirán: cómo se maneja el mercado, los valores de los jugadores, por ejemplo", comentó.

"Los momentos en que quise salir no pude porque había situaciones complicadas. No eran los momentos. De la U ya no quiero hablar porque mi presente es Unión Española. El libro de la U se cerró hace rato", aclaró.

Sobre las críticas públicas de Jorge Segovia contra Fernando Díaz, que decantaron en la salida del exentrenador, Fuentes se mostró tranquilo: "tenemos mucha confianza en las capacidades que tenemos y que si las ponemos al servicio de los jugadores y ellos entienden, esto puede mejorar. Es la obligación que tenemos como cuerpo técnico desde que nos contrataron: mejorar lo que estaba", argumentó.