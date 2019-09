Ronald Fuentes: 'A lo mejor la U está más necesitada, pero nosotros también lo estamos'

Unión Española sigue preparando el duelo contra Universidad de Chile. Los hispanos vienen de dos victorias seguidas en Copa Chile, tras eliminar a Deportes Valdivia y ganar la llave de ida ante Audax Italiano.

En conferencia de prensa, el entrenador de los rojos, Ronald Fuentes, anticipó lo que será el duelo contra su ex equipo, donde fue jugador y Gerente Deportivo. El DT aseguró que no solamente los azules están presionados por sumar, sino que ellos también necesitan cortar la racha negativa en el torneo nacional. "Nosotros también estamos necesitados, a lo mejor la U está más necesitada, pero nosotros también, porque llevamos siete partidos del torneo nacional sin ganar, estamos en la tabla en una situación que si perdemos y ganan los de abajo, se acercan mucho a nosotros. También si Dios quiere llegamos a ganar nos acercamos al grupo que está peleando torneos internacionales, que es uno de nuestros objetivos".

Además, Fuentes analizó lo que ha provocado la llegada de Hernán Caputto al cuadro azul. "De Hernán no tengo un mayor conocimiento, más que lo que ha trabajado en las selecciones. Es un técnico que le da mucha confianza a los jugadores y es muy tranquilo, seguramente debe tener una fisonomía de juego bastante clara, porque se ha visto un cambio desde que él asumió, está en una situación complicada, tiene una presión grande, va a depender de sus capacidades si puede salir de eso. Lo más importante no es lo que pueda pasar con la U, sino lo que hagamos con Unión Española. Este partido no lo quiero ganar porque estuve en Universidad de Chile ni nada, sino porque necesitamos estos tres puntos para meternos en torneos internacionales, y por el profesionalismo y las ganas de cortar esa racha de siete partidos sin ganar".

Unión Española está décima en la tabla con 26 unidades, están a tres puntos del último que está clasificando a Copa Sudamericana y a nueve de la zona de descenso. Ante esto, el entrenador de los hispanos aseguró que el campeonato está muy peleado."Tenemos que marcar una diferencia para no estar perdiendo dos partidos y estar peleando los últimos lugares, porque la tabla está muy apretada para arriba y para abajo. Tenemos que hacer valer nuestra condición de local, sabemos la calidad que tiene el rival, el repunte que ha tenido, pero tenemos mucha tranquilidad y conformidad que tenemos las armas suficientes y el sábado vamos a demostrarlo".

Finalmente, Ronald Fuentes destacó que tienen que hacerse fuertes en Santa Laura. "Hemos ido de menos a más, desde lo futbolístico que es lo más importante, porque uno jugando bien tiene más chances de convertir goles, si defiende bien tienes más chances de ganar el partido. Sabemos que vamos a jugar de local, la hinchada de la U seguramente va a ser más que la nuestra, pero nuestra hinchada tiene que estar tranquila que vamos a hacer sentir la localía a Universidad de Chile y que ellos se sientan representados con lo que estamos jugando".

Para el partido contra los azules, el venezolano Rafael Arace será baja, luego de haber sufrido un desgarro. El duelo será este sábado a las 17:30 horas en el recinto de Independencia.