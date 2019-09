Romelu Lukaku: No hay nadie en el mundo como Alexis Sánchez

Una serie de elogios dedicó el delantero belga del Inter de Milán, Romelu Lukaku, a Alexis Sánchez, con quien compartirá una nueva temporada en el cuadro lombardo.



A juicio del otrora atacante del Everton y Manchester United, no hay un jugador como el Niño Maravilla en el mundo.



"Podemos mirar alrededor por mucho tiempo y no encontraremos a nadie como él, no hay nadie en el mundo", dijo el atacante a ESPN.



Eso sí, Lukaku no descartó hablar con respecto a lo que les ocurrió durante el paso de ambos por Manchester United, en donde estuvieron lejos de su mejor nivel.



"Él y yo en el United trabajamos bien, pero necesitábamos más tiempo en el campo para dar lo mejor. No era el momento adecuado para estar en Manchester. Demasiados cambios: cuando cambias tanto, es difícil", argumentó.