Roger Federer ya palpita su gira: 'Cuánto tiempo sin verlos amigos latinoamericanos'

El tenista suizo, Roger Federer, ya se encuentra de lleno palpitando lo que será su visita a parte de Latinoamerica durante el mes de noviembre, la cual incluirá Chile.

El número tres del planeta, disputará una exhibición en nuestro país el 19 de este mes ante Alexander Zverev, partido que se jugará en el Movistar Arena de Santiago.

Por medio de su cuenta de Twitter, el helvético mandó un mensaje a sus fans de esta parte del mundo.

"¡Cuánto tiempo sin verlos amigos latinoamericanos! No puedo esperar para verlos pronto", sostuvo el suizo, indicando, además, los países que visitará.

Long time no see👀, Latin American friends! 👋 Can’t wait to see you soon 🙌✈️



🇨🇱 11/19 - #Santiago



🇦🇷 11/20 - #BuenosAires



🇨🇴 11/22 - #Bogota



🇲🇽 11/23 - #MexicoCity



🇪🇨 11/24 - #Quito#RFgoingLatamerer#VivaLatam#RFonDreamTour pic.twitter.com/ZfzjeIm4ud