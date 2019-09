Roger Federer confirmó su visita a Chile para noviembre de este año

En medio de su preparación para la Laver Cup que comienza este viernes 20 de septiembre, el tenista suizo Roger Federer confirmó su visita para Chile y parte de Sudamérica para noviembre próximo.

En conversación con el diario de su país Tages Anzeiger, sostuvo al respecto que "está ya decidido. Allí compartí con uno de los públicos más increíbles que he conocido, es por eso que me gustaría experimentarlo de nuevo. Mi preparación para la pretemporada no se verá comprometida ya que está programada para el 11 de diciembre, más tarde de lo habitual. Para la ATP Cup no debo estar al 100%, la prioridad será el Abierto de Australia".

Tras ello, tuvo palabras para la lesión que experimentó en el US Open, donde se terminó inclinando en cuartos de final frente al búlgaro Grigor Dimitrov.

"Sentí las molestias durante diez o doce días. Esperaba que se me fueran en solo dos o tres. Aún me molesta un poco pero es cuestión de tiempo que desaparezca por completo. Estaré listo para este fin de semana", indicó el helvético.

Cabe recordar que las exhibiciones que realizará Federer en este continente no tienen fechas 100% confirmadas, pero se realizarán la semana después del Masters de Londres, el cual termina el 17 de noviembre.

