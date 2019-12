Rogelio Delgado por el aniversario del histórico titulo azul de 1994: 'Primó el caracter y ambición'

Rogelio Delgado, histórico defensor de Universidad de Chile conversó en Los Tenores sobre el recordado título de 1994 junto a los azules.

En diálogo con ADN Deportes, recordó que aquel compromiso ante Cobresal estuvo marcado por una vibra especial. "En el estadio había una carga de 25 años de sufrimiento de la gente. Lo que primó fue el carácter y la ambición del equipo. Ellos nos decían "ustedes no van a salir campeones", se la jugaron enterita. Apenas terminó el partido fue muy lindo el festejo con los hinchas".

Sobre el recordado duelo con Universidad Católica y la jugada que lo inmortalizó en el corazón de los hinchas azules, Delgado contó que entregó todo. "Yo creo que nos jugamos la vida porque se iba el partido y el campeonato. No importaba ir a chocar con el poste y partirse la cabeza. De alguna manera hizo fuerza con una patada para poder sacar esa pelota".

Además, aprovechó de elogiar a Marcelo Salas que recién debutaba en aquellos años. "Marcelo era un chico con hambre, joven y que las buscaba todas. Era hambriento para nutrirse de la experiencia de los demás".

Y no tuvo problemas para contar porqué terminó jugando en Colo Colo. "Cuando uno tiene que torcer realidades que no son favorables en un equipo, crea anticuerpos. Si no era de esa manera, no llegábamos al campeonato. Principalmente fue por el tema económico. Al final las circunstancias hicieron que fuera a Colo Colo".