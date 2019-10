Rodríguez y previa del duelo con CC: 'Puede ser mi último clásico, lo estoy disfrutando muchísimo'

Matías Rodríguez, histórico jugador de Universidad de Chile analizó el superclásico en la previa del duelo.

El lateral de los azules habló en conferencia de prensa y confesó que este partido es una chance importante para mejorar. "Tenemos una posibilidad única para limpiar la imagen que tanto queremos. Es una semana especial y la vivimos como tal".

Por los dichos de Frank Kudelka sobre el "miedo" del club por jugar ante Colo Colo, Rodríguez le bajó el perfil al comentario de su exentrenador. "No se fue de la mejor manera, es un pensamiento de él. La apreciación no la comparto. El fin de semana no pude jugar por una dolencia, pero estamos trabajando para poder llegar bien".

Ante lo complejo del duelo, el lateral aseguró que no importa en la condición en la que lleguen al Estadio Monumental. "Nosotros hemos llegado en todas las circunstancias posibles y no hemos conseguido la victoria. Hemos jugado muy buenos partidos, pero no hemos conseguido el resultado que queremos. Tenemos que ir, perder el respeto y animarse a jugar. Tenemos una gran posibilidad".

Sobre su continuidad, Rodríguez confesó que está disfrutando este clásico cómo si fuese el úlitmo. "No sé si será mi último clásico, esta semana la estoy disfrutando mucho. Tenemos que jugar de igual a igual. Tenemos todo en contra, debemos sacar la rebeldía".

Por la relevancia del duelo ante la situación en la tabla, el capitán confesó que será clave para una fortaleza mental. "Importa muchísimo, ganar este partido son tres puntos pero es una victoria mentalmente para lo que viene después. La cabeza nos va a jugar a favor".