Rodrigo Goldberg y su molestia con Kudelka: 'Acá no los hacía jugar y ahora los quiere a todos'

Rodrigo Goldberg habló en la presentación de Osvaldo González como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y analizó un par de situaciones que afectan a los azules.

El director deportivo tuvo palabras por la salida de Gonzalo Collao, portero que partirá a España y se negó a renovar con el club. "Con Collao, negociamos cerca de un mes y aceptamos casi todo. Después nos informó que se iría a Europa. No podemos hacer absolutamente nada. Ni siquiera se pudo seguir conversando. Me da pena que los jugadores no quieran jugar en la U. Me da una pena muy grande que los jóvenes no quieran jugar en la U, cuando uno lo único que quería a su edad".

Sobre la renovación de Rodrigo Echeverría, Goldberg criticó duramente a Frank Kudelka por querer llevarse al zaguero. "Esta semana tenemos una reunión con sus representantes. Nuestra idea es que se quede. Sabemos del interés de algunos clubes. Uno de los interesados es donde está Kudelka ahora. Acá no los hacía jugar y ahora los quiere a todos. Cuando él estaba acá, no los ponía. Que curioso".

Pensando en un refuerzo más para el segundo semestre, el "Polaco" aseguró que será complicado. "El tema del tercer refuerzo lo veremos con Alfredo Arias en su momento intentaremos buscar un refuerzo más, está difícil pero lo intentaremos".