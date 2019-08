Rodrigo Goldberg: 'Tuvimos la oportunidad de hablar con diversos técnicos y con el último refuerzo'

El Director de Azul Azul, Rodrigo Goldberg regresó a Chile, luego de su viaje a Buenos Aires, en búsqueda del nuevo entrenador de Universidad de Chile. El "Polaco" valoró de manera positiva la travesía a Argentina. "Ha sido un viaje muy provechoso, donde tuvimos la oportunidad de hablar con diversas personas relacionadas con técnicos y el último refuerzo que queremos incorporar. Lo más probable dentro de los próximos días podamos tener noticias concretas, pero estamos muy satisfechos con el objetivo del viaje. Sergio Vargas se quedó allá para ver si se puede avanzar aún más".

En el aeropuerto, Goldberg lamentó no poder traer a alguien que conociera el medio, que era uno de los principales requisitos que querían para el próximo DT azul. "Los primeros nombres que buscamos están con club. Miguel Ángel Russo, Martín Lasarte, Beñat San José, todos esos nombres ,que alguna vez buscamos, estaban con club. Entonces teníamos que hacer correr la lista, lo ideal hubiese sido eso, alguien que conociera, que hubiese dirigido acá y ojalá que hubiese dirigido la U, pero bueno no se pudo, así que tuvimos que ver otro tipo de nombres".

El Director de Azul Azul aseguró que se sorprendió gratamente porque habían varios entrenadores interesados en asumir el desafío. "Hay muchos técnicos que están dispuestos, me dio gusto entendiendo que es un escenario difícil, no es el ideal para ningún técnico, para nosotros es súper importante contar con alguien que realmente quiera venir, alguien que esté dispuesto a jugarse el todo por el todo, porque no es menor lo que está pasando con la U".

Finalmente, Goldberg reconoció que lo más importante ahora es que Universidad de Chile vuelva a la victoria ante el cuadro Puma. "Lo urgente por la posición que tenemos es únicamente que Hernán Caputto esté tranquilo para el día sábado y que pueda sacar un buen resultado ante Deportes Antofagasta".

El duelo frente a los nortinos será el sábado a las 15:00 horas en el estadio Nacional, con arbitraje de Roberto Tobar.