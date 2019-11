Rodrigo Goldberg: 'Que vuelva el fútbol no va en contra de las manifestaciones sociales'

En la vuelta al fútbol, este domingo Universidad de Chile visitará a Huachipato en el CAP de Talcahuano.

Tras la reunión del directorio de Azul Azul, el director deportivo, Rodrigo Goldberg, expresó sus deseos que el partido entre azules y acereros se pueda realizar. "Esperamos poder llegar sin contratiempos, primero que se juegue, que se desarrolle un buen partido y preocuparnos exclusivamente de lo deportivo. Por supuesto que tenemos planes de contingencia, estamos preparados para diversos escenarios, pero esperamos que se desarrolle en paz, no digo con normalidad, porque no es lo que está esperando el país".

Además, el ex futbolista comentó el llamado de las hinchadas para que no se puedan desarrollar los encuentros. "Nuestra posición es que la vuelta al fútbol no significa en ningún caso una contradicción con el movimiento social, el fútbol es un movimiento social, la gente si se quiere manifestar, que se manifieste. Que vuelva el fútbol no va en contra de las manifestaciones sociales. No es excluyente que la gente se manifieste y que retorne el fútbol. Somos la única industria que se paró por completo".

Sobre la planificación del próximo año, el Director deportivo de Universidad de Chile, aseguró que no se pueden adelantar sin claridad sobre qué va a pasar con la U. "Eso queda supeditado a los escenarios que podamos vivir en 2020, mientras no tengamos asegurada la categoría, tenemos planes, pero vamos a esperar una confirmación de lo que esperamos, que es mantenernos en primera, antes sería irresponsable. Las ejecuciones se hacen cuando uno tiene un grado de certeza".

Además, Goldberg aseguró que lo anterior es válido tanto como para refuerzos como para renovaciones de los jugadores que terminan contrato. "Conversamos con el plantel y les expresamos que mientras no tengamos certezas sobre lo que va a pasar, no nos vamos a sentar con nadie, no vamos a conversar con nadie, hemos pospuesto todas las conversaciones con representantes para más adelante. No sacamos nada con avanzar, si no sabemos el escenario concreto".

Finalmente, Director deportivo manifestó su deseo que Hernán Caputto siga siendo el entrenador de Universidad de Chile. "Yo tengo toda la esperanza que siga siendo el entrenador de la U, tengo esa idea y ojalá que así suceda, estamos todos empujando para que él pueda desarrollar su trabajo tranquilo, estamos muy conformes con el trabajo que ha hecho, sigue siendo el buen entrenador que nosotros pensábamos que era. Esperamos que se quede con nosotros", sentenció.