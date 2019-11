Rodrigo Goldberg por crisis en Chile: 'A los jugadores les afecta, son parte de la sociedad'

Rodrigo Goldberg, director deportivo de Universidad de Chile analizó el presente del país y del club.

En conversación con el portal deportivo EnCancha, Goldberg aseguró que el plantel se ve afectado por el momento del país. "A los jugadores les afecta todo esto. Son parte de la sociedad, tienen familia, amigos cercanos, entonces se ven afectados. No viven en una burbuja ni mucho menos".

Por el retorno del fútbol, "Polaco" señaló que están de acuerdo con una eventual reprogramación del fútbol. "Vamos a cumplir la ley como corresponde, y si es que la autoridad nos dice que no podemos jugar, o si tenemos que jugar bajo ciertas condiciones, lo haremos".

De todas formas, Goldberg aseguró que están conscientes de todas las problemáticas que atraviesa Chile. "No nos podemos abstraer, pero no podemos no prepararnos para lo que viene, porque no olvidamos que estamos en una situación complicada".

