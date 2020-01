Rodrigo Goldberg no le cierra las puertas del CDA a Pinilla: 'No tengo una mala opinión de él'

Universidad de Chile presentó a sus primeros cuatro refuerzos este jueves en el Centro Deportivo Azul (CDA). Fernando Cornejo, Pablo Aránguiz, Luis del Pino Mago y Sebastián Galani fueron oficializados en sociedad como las nuevas caras para la temporada 2020.

Junto a eso, Rodrigo Goldberg conversó con los medios de comunicación y le respondió a Mauricio Pinilla: "escuché la entrevista de Mauricio, quiero aclarar que a él personalmente no lo conozco, yo nunca he tenido la oportunidad de conversar cara a cara con él, por lo tanto malamente podría tener una mala opinión de él, que fue lo que señaló", partió comentando.

"La forma en que buscamos jugadores, el proceso que hacemos no da para que una sola persona tenga la razón. Pensar que yo soy el problema para que un jugador llegue a la U, no solamente es irreal, también es imposible. Yo solamente doy una opinión y eso después se contrasta con la opinión de Sergio (Vargas), de la secretaría técnica, con el comité deportivo y después al directorio", agregó.

En la misma línea, Goldberg agregó que: "pensar que por mí opinión no va a llegar un jugador, es totalmente ajeno a la realidad, eso no es así, yo no tengo ese poder y tampoco lo quisiera tener. Si estamos con Sergio aquí trabajando es precisamente porque queremos cambiar las formas de hacer las cosas y para que no sea una sola persona la que defina quién llega y quién no".

Respecto a la búsqueda del centro delantero, Goldberg sostuvo: "tenemos varios nombres en carpeta, esperamos un último refuerzo que sea el 9. Nosotros hacemos filtros de los delanteros que buscamos y vemos. Cada vez van disminuyendo las opciones y todos dentro del directorio tienen su opinión. Lo más seguro es que después del delantero que contratemos cerremos el mercado", comentó.

Al finalizar, reveló los nombres que manejan para el último refuerzo: "Barcos, Larrivey, Tobías Fígueroa. Efectivamente son tres jugadores que hemos seguido y están dentro de las posibilidades", cerró.