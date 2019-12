Rodrigo Echeverría se despidió de la U: 'Me llevo los mejores recuerdos'

Rodrigo Echeverría se despidió de Universidad de Chile tras no haber llegado a un acuerdo con los azules para la próxima temporada.

El volante, que confesó ayer a ADN Deportes que está muy cerca de Everton de Viña del Mar compartió una serie de imágenes a través de sus redes sociales.

En Instagram, Echeverría confesó que se va muy agradecido, pero que se lleva los mejores recuerdos. "Llegó el momento de despedirse del club donde me formé como jugador profesional, en el que debuté y que me ha dado muchas alegrías. Muy agradecido por todo lo que me brindaron desde mis 8 años hasta hoy, conocí grandes personas y me llevo los mejores recuerdos".

En los próximos días, Echeverría estaría firmando su contrato con los ruleteros para la próxima temporada.