Rodrigo Echeverría: 'Hoy en día estoy más fuera que dentro de la U'

Rodrigo Echeverría, volante que militó la temporada pasada en Universidad de Chile analizó su participación con los azules.

El mediocampista conversó con ADN Deportes y habló sobre su idea de regalar tres cenas familiares a quienes lo necesitan en estas fiestas. "Es una iniciativa propia, nada que ver con la U. Es una idea personal".

Sobre el balance del torneo, Echeverría aseguró que fue muy malo. "Fue un año malo para todos, los resultados no nos dieron tanta confianza pero el balance no fue positivo".

Por el cupo de Chile 4, el mediocampista señaló que sería bueno que la ANFP lo decidiera. "La decisión que tome la ANFP espero sea la correcta. Que el equipo que lo gane sea merecido y que haga una buena campaña por el bien del fútbol chileno".

El jugador además adelantó la opción de un retorno a Everton de Viña del Mar tras su complicada negociación con los azules. "Estoy como jugador libre. He tenido contacto con otro club y estamos haciendo todo lo posible para llegar. No me quiero adelantar a nada. Yo creo que estoy más fuera que dentro de la U. Ya hablé con un club de la quinta región en el que ya jugué".

Sobre su conversación con los universitarios, "Eche" manifestó sentirse dolido. "No hablé con nadie, nunca tuvo oferta concreta. Me dolió un poco. Por tener un buen momento y el haber salido de la U"".

Ante la posibilidad de reencontrarse con Johnny Herrera en Everton, solo se limitó a decir. “Puede ser, ojala Dios quiera”.