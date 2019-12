Rodrigo Echeverría es el nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar

Ya se empieza a mover el mercado de fichajes de la Primera División del fútbol chileno y Everton de Viña del Mar ya anunció su primer fichaje.

Se trata del ex defensa de Universidad de Chile Rodrigo Echeverría, quien ya había mencionado sus deseos de volver a la quinta región.

El jugador se despidió a de Universidad de Chile en su Instagram cuando publicó "llegó el momento de despedirse del club donde me formé como jugador profesional, en el que debuté y que me ha dado muchas alegrías. Muy agradecido por todo lo que me brindaron desde mis 8 años hasta hoy, conocí grandes personas y me llevo los mejores recuerdos".

Ahora, el club lo anunció en su Twitter: "¡Vuelve uno de los que nos hizo vibrar con el triunfo en el Clásico Porteño Centenario! Le damos la bienvenida a Rodrigo Echeverría, nuestro primer refuerzo para el 2020 ¡Bienvenido Eche querido!", anunciaron.