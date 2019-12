Roberto Tobar: 'La gente está esperando cambios radicales, no bonos como los entregaban antes'

El año, quizá, más exitoso en su carrera está cerrando el árbitro chileno Roberto Tobar. El juez finalizó el 2019 consolidado como el mejor de la liga chilena y de Sudamérica, teniendo a su cargo impartir justicia en las finales de Copa América y Copa Libertadores.

Por ello es que su voz no es menor al interior del mundo del fútbol y, porque no, de la sociedad. Así lo dejó claro en conversación con el programa "Sin Barrera" de CDF donde entregó su postura respecto a la crisis social que afectó a Chile y al Torneo Nacional: "Terminar el campeonato fue la mejor decisión. Ha sido bastante difícil para algunos colegas árbitros, que ganan por partido, pero finalmente se pudo plantear una solución de parte de la ANFP", dijo.

"Era una decisión difícil, porque los jugadores también se deben a la sociedad. Si jugaban, iban a producir cierto rechazo en el país. No haber ido era lo mejor que podían hacer", agregó el juez nacional.

Respecto a la crisis que vive el país, Tobar fue claro: "me indigna la falta de equidad que existe en la sociedad. Hay mucho que mejorar. El Gobierno debe hacer hincapié en temas puntuales como las AFP y las jubilaciones", aseveró el árbitro chileno.

"Tenemos que cambiar la Constitución, la sociedad cambió mucho. Debemos hacer modificaciones importantes. La gente está esperando cambios radicales, no bonos como los entregaban antes", complementó.

Pero no se quedó ahí y prosiguió: "no me sorprendió el estallido, porque se venía hablando desde hace tiempo. Se veía mucha falta de equidad. Hubo políticos que dieron respuestas bastante irrisorias a lo que pedía la sociedad, lo cual enervó aún más el clamor popular", sostuvo.

Al finalizar y ya en un ámbitó más personal, reveló íntimos detalles: "les dedico todos los partidos a mis padres, ya que no pudieron verme consagrado. Mi padre murió de leucemia y luego mi madre de cáncer al estómago. Me quedé solo".