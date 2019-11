Roberto Tobar: 'Esperemos que se pueda reanudar, hay gente que depende del fútbol'

Roberto Tobar, árbitro chileno que estuvo a cargo de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo analizó su actuación.

El juez conversó con La Tercera, lamentó que el encuentro no se jugara en el país. "Es muy triste que hayamos tenido la opción de realizar la primera final única y no poder recibirla. No estaban las condiciones".

De todas formas, aseguró que espera el retorno del fútbol chileno. "Esperemos que se pueda reanudar. Hay gente que depende del fútbol, que quiere trabajar, pero siempre en apoyo a la sociedad, que pide la equidad que necesitamos, a la justicia que reclama la gente".

Sobre su calidad cómo juez, confesó que es complejo mantenerse en un nivel competitivo. "Es difícil llegar a ser un árbitro perfecto. A los 40 años se empieza, por ejemplo, a complicar el nivel físico. Hay que mantenerlo y actualizarse siempre en lo reglamentario. Saber interpretar de buena forma estas actualización".