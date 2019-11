Roberto Tobar confesó su meta como árbitro y aseguró que el fútbol debe retomar su actividad

Roberto Tobar, árbitro de la final de la Copa Libertadores valoró su desempeño en dicho encuentro continental.

El juez chileno aseguró que las sensaciones tras haber dirigido el partido son bastante positivas. "Ha sido una sensación muy grata y dulce. Una motivación que alcanza uno al poder estar en este tipo de partidos es al límite. Mucha concentración. Ayuda bastante para tener buenos cometidos. Lo trabajamos en todos los sentidos, para resolver los conflictos que se pudieron haber cometido".

Por la experiencia que ha ido adquiriendo en esos últimos años y la presente temporada, Tobar asegura que el gran sueño que tienen es llegar a una Copa del Mundo. "Ha sido muy positiva para nosotros, hemos dirigido finales y adquirido experiencias positivas por haber estado en este tipo de instancia. Pensando en la proyección de poder dirigir en una Copa del Mundo. Nos ayuda a solventar aún más el desarrollo cómo árbitro".

Por el regreso del fútbol, Tobar confesó que las demandas sociales no son excluyentes del fútbol y debe volver la actividad a los estadios. "Creemos que el regreso de la actividad no es contrario a lo que vive el país. No somos ajenos a las demandas sociales que existen. Los mismos estadios pueden ser un camino para que puedan manifestarse de forma pacífica. Hoy son las autoridades para que puedan entregar las garantías de que se puede desarrollar el fútbol de manera formal".