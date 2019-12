Roberto Soldado confiesa errores de su juventud mientras jugaba en el Real Madrid

Le pasó a varios y Roberto Soldado lo reconoce. La indisciplina de la época de su juventud cuando se codeaba con los Galácticos del Real Madrid lo hace arrepentirse de su comportamiento irresponsable.

En una entrevista con el Diario The Guardian, el futbolista que ahora milita en el Granda de España, indica que "había jugadores como Figo, Zidane o Raúl que eran muy profesionales, pero yo miraba a otros, seguí lo que no tenía que haber seguido".

Además, Soldado manifestó que en sus pensamientos, era más grande que David Beckham y que le hubiese gustado tener las oportunidad de "jugar en ese Real Madrid al 100 por ciento, ahora miro atrás y pienso que era un niñato, alguien debía haberme cogido y haberme dado una bofetada".

"Pesaba siete kilos más que ahora, veo fotos y me avergüenza. No me cuidaba, comía muchísimo. Ahora veo fotos y pienso que como iba a jugar con los Galácticos con ese estado de forma”, indicó el Español sobre sus excesos.