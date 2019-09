Roberto Rojas criticó a Claudio Bravo por pedir públicamente a otro jugador para la Selección

Tras la derrota de la Selección Chilena ante Honduras, Claudio Bravo pidió por la prensa, el regreso de Marcelo Díaz a la Roja.

El ex guardameta de Chile, Roberto Rojas, conversó con ADN Deportes y criticó el actuar de Bravo y aseguró que no corresponden los pedidos de Bravo. "No le corresponde a ningún jugador estar pidiendo a otro jugador a la Selección. Yo creo que quién tiene que definir ese tipo de jugadores es el técnico. Nunca viví a nivel de Selección ni de club, que le diga un jugador al técnico qué jugador tiene que traer. Está fuera de cualquier contexto dentro de un plantel profesional. Es una cosa que no corresponde, el jugador puede tener todas las ganas posibles de tener los mejores compañeros, pero el que define es el técnico. Un jugador no tiene que estar dando una opinión, menos públicamente".

Además, el "Cóndor" afirmó que esas conversaciones entre futbolistas y entrenadores se pueden dar pero en la interna. "Una opinión no puede ser una exigencia, una opinión tiene límites, como exigencia no puede. Es lo mismo que yo en el pasado en la selección, que yo le diga que llame a Carlos Caszely, Elías Figueroa, es un absurdo. Intimamente en el camarín con el técnico tu puedes analizar una mejor situación qué es lo que la Selección necesita. Eso es diferente, expresarlo públicamente es un exagero", sentenció.