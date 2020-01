Roberto Gutiérrez aclaró las supuestas 'ofertas' que tuvo de la U y de la UC

Este jueves, O'Higgins de Rancagua confirmó a Roberto Gutiérrez como su primer refuerzo para la temporada 2020. Mediante un comunicado, los "celestes" le dieron la bienvenida al "pájaro", el que no siguió en Palestino acusando "poco interés".

En conversación con Los Tenores, el delantero comentó su situación en La Cisterna que: "les dije que hubiese preferido que me dijeran que no querían que continuara antes del ofrecimiento que me hicieron, hasta ahí llego la conversación y no se habló más. Yo hubiese salido mucho antes, pero tenía contrato hasta el día 31", comentó.

Respecto al interés de la Universidad de Chile, Gutiérrez dijo que: "hubo conversaciones y creo que lo conversaron con mi representante, pero nunca nada serio, fue una conversación fue muy de especulación y básica por lo que me comentaron a mi", sostuvo.

En las últimas horas además, se supo de un supuesto interés de la UC por contar nuevamente con sus servicios, algo que el "pájaro" descartó: "aclarar además que nunca tuve un llamado u ofrecimiento de la UC porque eso hace daño a uno y a los cercanos que sufren más que uno".

"Habían otras opciones concretas, pero tome la decisión de venir acá (O'Higgins). Claramente que el entrenador te quiera es positivo, después lo que es este club que tienen un complejo increíble, la hinchada, el estadio, es la mejor decisión que pude haber tomado", agregó el delantero respecto a la decisión de llegar a Rancagua.

Al finalizar, comentó la posibilidad de compartir la delantera celeste con Mauricio Pinilla, otro de los delanteros que suena en O'Higgins para reforzarlos: "todos saben que calidad que tiene Mauricio, para un jugador, poder tener a otro al lado de esas características sería bastante bueno", cerró.