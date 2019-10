Roberto Carlos reveló los excesos en el camarín de la época dorada del Real Madrid

No cabe duda alguna de la calidad de la época de oro del Real Madrid con grandes jugadores como Roberto Carlos, los galácticos cosecharon grandes éxitos que serán recordados en la historia del fútbol mundial, pero según el jugador, hubo excesos en el camarín en ese tiempo.

"Con Vicente del Bosque, los entrenamientos de lunes y a veces los martes, eran a las 17:00. No los ponía a las 11:00 porque casi nadie llegaba", confesó el lateral izquierdo de esa época en Portugal.

El brasileño continuó con la época de José Antonio Camacho indicando que "llegó al vestuario, saludó a todo el mundo, muy serio. Yo solo observaba a ver qué iba a decir y dijo: 'quiero a todo el mundo mañana a las 7:00 de la mañana', al recibir la instrucción, Roberto señaló que "normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablamos con él para intentar cambiar el horario, nosotros teníamos nuestras costumbres".

Misma historia también con Vanderlei Luxemburgo, donde el galáctico sostuvo que "teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de cenar, tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Encima de la mesa siempre había dos botellas de vino. Ronaldo y yo le dijimos: 'Profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intenta no cambiarla. No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas'".

"¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró tres meses. El mundo del fútbol es pequeño, las noticias van llegando a la directiva y 'ciao'", confesó.