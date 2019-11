Roberto Bautista tras la muerte de su padre: 'Tuve la suerte de vivir sus últimos minutos de vida'

Un emocionado Roberto Bautista reveló cómo fueron los últimos ninutos que vivió junto a su padre, quien falleció el jueves pasado, poco después que el jugador dejara la concentración del cuadro español de Copa Davis.

Bautista decidió irse de la concentración para poder estar con su progenitor, aunque nadie esperaba que tras su fallecimiento, el tenista volvería a ser parte del equipo hispano y disputar un punto clave el domingo en la final ante Canadá, donde terminó siendo el héroe de su escuadra tras imponerse sobre Feliz Auger Alliasime.

Al respecto, el hispano -sumamente quebrado- sostuvo en conferencia de prensa: "Por suerte el jueves por la mañana tomé la decisión de ir a casa. Tuve la suerte de vivir los últimos minutos de vida de mi padre y poder despedirme de él".

En esa línea, añadió: "Mi padre me hubiese dado un tirón de orejas si me hubiese quedado en casa y no hubiese jugado más por España".

Finalmente, Bautista sostuvo que "lo primero que hay que hacer es dar un paso adelante, afrontar las cosas como son y eso es lo que he intentado hacer con el equipo".