Richard Barroilhet, jugador francés de Deportes Puerto Montt: 'No me sorprende lo que está pasando'

Las manifestaciones del pueblo chileno han dado la vuelta al mundo, y desde todos los países los medios tratan de conversar con sus compatriotas en territorio chileno; así es el caso de Richard Barroilhet quien es el único francés del fútbol chileno.

En conversación con el diario L'Equipé de Francia, el jugador de Deportes Puerto Montt indicó que "solamente estamos entrenando, jugamos algunos amistosos, pero la gente realmente no tiene la cabeza en el fútbol. Llegué hace dos años a Chile y no me sorprende lo que está pasando. Hay mucha desigualdad, la mayoría de la gente tiene problemas para vivir, porque todo es caro".

"Muchos vienen de un entorno modesto y conocen las dificultades que sufren su familia y sus amigos. Aunque ganan dos, tres o cuatro veces el sueldo mínimo, son solidarios con el movimiento", destacó el deportista.

Para finalizar, Barroilhet destacó que aunque nuestro país a pesar de tener discriminación clasista "los más ricos apoyan el movimiento y sienten empatía por los desfavorecidos. Lo hicieron varios seleccionados como Medel, Vidal o Alexis Sánchez".