Ricardo Lunari: 'Dejen de hacer partidos en EEUU, van 5000 personas, las canchas son frías'

Sin goles terminó el partido entre Chile y Argentina ayer jueves en el Memorial Coliseum de Los Ángeles en Estados Unidos, encuentro que terminó con evaluaciones positivas de parte de los dos directores técnicos.

El ex jugador de la UC, Ricardo Lunari, calificó el encuentro entre Chile y Argentina como un partido flojo en ambiente y público; además, pidió que se jugara en alguno de los dos países. El estadio estaba a medio llenar y desde la organización le echan la culpa a la ausencia de grandes estrellas como Lionel Messi y Arturo Vidal.

Lunari, publicó en su Twitter: "Que partido flojo. Dejen de hacer partidos en Estados Unidos. Van 5000 personas. Las canchas son frías. Parecen partidos de veraneo. Jueguen en Argentina o en Chile. Sobran estadios lindos. Solo piensan en ganar un paquete de dólares", indicó.

Además, el ex futbolista profesional tuvo palabras para el arbitraje, indicando que "Argentina y Chile no pueden ser dirigidos por un árbitro de EEUU. Son un desastre. No tienen idea", cerró.