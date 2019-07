Ricardo Gareca: 'Chile es una de las mejores selecciones de todo el mundo'

Ricardo Gareca, entrenador de la selección de fútbol de Perú, analizó el presente de su equipo y también el de la selección chilena en el periodo post Copa América en conversación exclusiva con ADN Deportes.

El DT habló sobre los buenos resultados que ha conseguido en los últimos partidos (un amistoso y la eliminación de Copa América), asegurando que descartó la posibilidad de haber encontrado la solución. "Tomarle la mano a Chile es muy difícil. Nosotros en el primer amistoso tuvimos un buen desempeño, allí Chile probó algunos muchachos para ir viendo las alternativas. Lo sucedido en la Copa América, creo que hicimos un buen partido, pero Chile tuvo para emparejarlo. Fue muy complicado. Jugar con Chile no es garantía de nada. Aquella vez, nunca dejaron de buscar y tuvimos mayor efectividad nosotros. Tuvo una gran actuación nuestro arquero".

Sobre si pensó que Chile llegaba muy confiado al duelo ante Perú por la semifinal de Copa América, el "Tigre" aseguró que el equipo estuvo a la altura para esa instancia. "Puede ser. Yo no tengo esa visión y no me atrevería a hablar de algo íntimo de Chile. Lo que veo es que es una selección que mantiene la exigencia, un equipo muy difícil de jugar y altamente competitiva. Estuvieron a la altura de lo que es Chile. Fue sumamente difícil para nosotros".

Pese a los resultados obtenidos en estos últimos años, Gareca asegura que La Roja está en el podio de selecciones mundiales. "Chile en el concepto que tenemos nosotros, no solo es una de las mejores selecciones de Sudamérica, sino que también de todo el mundo".

El exentrenador del Palmeiras aprovechó de elogiar a Jorge Valdivia y destacó el nivel de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. "Tienen unos jugadores sensacionales, con muestras de nivel y carácter. Yo tuve a Valdivia en Palmeiras y pudimos comprobar la calidad de Valdivia. Es un jugador exquisito, único, con un panorama y calidad excepcional. Pero también hay otros como Vidal, Alexis, que son de una jerarquía muy notoria. Habrá que ver lo que se viene y quienes serán los reemplazantes de una generación importantísima".

En su época como jugador, Ricardo Gareca viajó hasta Chile para enfrentar duelos por Copa Libertadores. El exdelantero recordó aquellos compromisos. "Me toco enfrentar a Cobresal y Cobreloa. Mi experiencia es más con equipos del interior, como Calama, que en esa época trascendían más que Colo Colo y Universidad de Chile. La altura era siempre complicado, además que tenían equipos competitivos. Ya con Vélez como entrenador, me tocó enfrentar a la Universidad Católica", rememoró.

Además, aseguró que tuvo a cercamientos con Universidad de Chile y que recibió muy buenos conceptos por parte de Manuel Pellegrini. "Hubo un interés real de Universidad de Chile. Me habló muy bien de la U el "Ingeniero" Pellegrini. Una de las visitas que hice en Europa, fue en Manchester City. Me dio la posibilidad de un acercamiento y nos trataron maravillosamente bien. El "Ingeniero" me había hablado muy bien de cómo es como club la U. Yo tuve una reunión con ellos y fue algo muy real. Pero más adelante hubo una confusión porque también yo tuve una reunión con gente de España en Chile, con el Celta de Vigo que me citaron en Chile, y me estaban esperando los medios chilenos creyendo que iba a arreglar con algún equipo"

Sobre su futuro, Gareca no le cerró las puertas a dirigir en el fútbol chileno. "Chile se ha posicionado muy bien con el correr de los años, por su infraestructura. Nosotros hemos ido al complejo de Everton y me sorprendió lo que tienen. Han mejorado mucho su infraestructura y poderío. Han mejorado futbolísticamente. Lo que hizo Sampaoli en la U, Colo Colo. Ahora estoy como técnico de selección, pero si en un futuro me decidiera a dirigir como equipo, creo que Chile es un mercado muy importante".