Revisa aquí las mejores payas de 'Los Tenores' durante estas fiestas patrias

"Los Tenores" no se quisieron restar del ambiente dieciochero y entonaron sus mejores payas en medio del programa.

Con participación activa por parte de "La Banda", con Cristián Cavieres, Eduard Lizcano, Rocío Ayala y Cristián Ávila; Además de Juan Cristobal Guarello, Rodrigo Hernández y Manuel Fernández.

Revisa aquí los mejores momentos durante el programa:

Payas de Cristián Cavieres - Juan Cristobal Guarello - Rodrigo Hernández y Manuel Fernández.

Paya de Eduard Lizcano y la de Juan Cristobal Guarello sobre La Roja

Paya Rocío Ayala - Juan Cristobal Guarello sobre Colo Colo

Paya de Cristián Ávila Soto:

¡Bonus tracks! Algunas de las payas twitteras que llegaron al programa:

@adnradiochile acá una payita para que la lea Luka: No se estén riendo de mí, no se me hagan los chistosos, que como dijo Valdivia, soy el guatón mentiroso...soy el guatón mentiroso ay sí, eso no me causa pudor, digan lo que digan seguiré siendo el tenor goleador” #LosTenores