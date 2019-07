Revelan el castigo que podría recibir Messi tras sus polémicos dichos en la Copa América

"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol. Con una amarilla se hubiese terminado para los dos (situación con Medel). Me pueden haber pasado factura por lo que dije la vez pasada y por ahí fue mandado. La verdad hay que decirla", estas fueron las palabras que lanzó Lionel Messi tras el partido ante Chile por el tercer lugar de Copa América.

Tras ello, desde Argentina de inmediato especularon que el astro del Barcelona podría recibir una dura sanción, hecho que fue corroborado este jueves por el diario Marca de España.

El medio hispano asegura que el trasandino recibiría una doble sanción por lo sucedido: "Messi podría recibir dos fechas de suspensión por haber visto la roja, y una multa económica por sus dichos al término del partido", lanzaron.

Pero el anterior sería el mejor castigo que recibiría Messi, ya que de ser mayor, incluso podría estar hasta dos años sin competir en torneos oficiales organizados por la Conmebol.