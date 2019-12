Representante de Quinteros confesó por qué el DT decidió seguir su carrera en México

Universidad Católica se quedó sin entrenador, luego que Gustavo Quinteros aceptara la oferta del Xolos de Tijuana.

El representante del entrenador, Luciano Duthu, en conversación en exclusiva con los Tenores de la tarde, confesó las razones por las que el argentino-boliviano tomó la decisión de partir de San Carlos. "Ha habido varias alternativas girando alrededor de él, sinceramente ha tomado la decisión Gustavo, dado que hay una realidad económica que sinceramente no se puede competir ni con Argentina ni con Chile. También la incertidumbre de una situación que lamentablemente se está viviendo en Chile y lo que apareja esa situación, también los clubes sintieron ese timbronazo y el escenario para el próximo año va a ser díficil. Siendo un técnico ambicioso, que le gusta la alta competencia, tomó la decisión, después de escuchar un ofrecimiento de la Católica y analizarlos, les informamos que su carrera continuaría en México".

Además, Duthu aseguró que Gustavo Quinteros estaba muy contento en el club, pero estaba consciente que no estaban las condiciones económicas para reforzarse como él quería. "Él feliz con la Católica, se sintió muy cómodo trabajando en el club, ha encontrado una energía muy positiva en todas las áreas, era muy seductor continuar con el proyecto. Hay una situación que lamentablemente, digamos es un castillo de naipes que les toca a todos, tanto empresas como clubes y se hace muy díficil para un técnico ambicioso poder llevar adelante el proyecto que quería Gustavo, que no es solamente el torneo local, sino también la Libertadores que conlleva a refuerzos importantes".

Finalmente, el representante afirmó que a pesar de no haber aceptado la contraoferta de Universidad Católica, el entrenador se va en buenos términos de la precordillera. "Desde el primer momento fue su intencionalidad, uno de los objetivos era tener un muy buen torneo en la Copa Libertadores, llegdo el momento no se pudo reforzar de la manera que quería y lamentablemente la información es que será un año difícil y es entendible, en estas situaciones sociales y que tocan la parte presupuestaria de un club o de una empresa la pelea deja de ser el fútbol. Hemos entendido esa situación y por eso hemos llegado a esta decisión en la cual el club no es que esté de acuerdo, pero tampoco objeta la salida y por eso dejamos las puertas abiertas para el futuro", sentenció.