Representante de Larrivey: 'Vamos a escuchar a la U. Es un club importante'

Universidad de Chile continúa trabajando en la conformación del plantel 2020, y para aquello, desea reforzarse en ofensiva tras la partida de varios delanteros durante la temporada pasada.

Y una de las opciones que más seduciría a los laicos, es la del argentino Joaquín Larrivey, jugador que actualmente milita en Cerro Porteño de Paraguay.

Debido a lo anterior, el representante del futbolista, Daniel Dos Reis, sostuvo en conversación con En Cancha que "a mí me llamó alguien de la directiva de la U hace algunos días, Rodrigo Goldberg. Me preguntaron las condiciones de Joaquín. Se las comenté y todo quedó ahí".

En esa línea, el agente agregó: "Nosotros no nos cerramos. Hablamos con equipos que pueden ser interesantes. La liga chilena me parece súper interesante y la U es un club muy importante, obviamente los vamos a escuchar”.

Finalmente, Dos Reis indicó: "La liga chilena me encanta y a Joaquín también. Eso sí, no me parece respetuoso hablar de algo que no es concreto, por respeto a la gente de Cerro Porteño, que se portaron muy bien también con nosotros".

