Representante de Iván Morales: 'No es del agrado del entrenador'

Colo Colo venció por 1-0 a Unión Española en el Estadio Monumental. Una de las polémicas que habían marcado la previa del encuentro, era la ausencia de Iván Morales.

Tras el encuentro, el Gerente Deportivo, Marcelo Espina aseguró que no estaba convocado el delantero por decisión técnica.

El representante del jugador, Juan Cruz Oller, conversó en exclusiva con Los Tenores sobre el presente del Morales y aseguró que el futbolista nunca llegó en mal estado al entrenamiento. "Son decisiones técnicas. Si hubiese hecho algo que estaba mal, el club lo hubiese sancionado, pero no lo sancionaron, es más el club lo desmintió. Puedo asegurar que el jugador nunca llegó en mal estado a entrenar".

Además, el representante lamentó los rumores sobre Morales, a quien le ve muchas condiciones futbolísticas. "Me parecen muy graves las acusaciones que atentan contra un jugador que es muy probable que en los próximos años represente al país en un Mundial o en una Copa América, es un jugador que tiene amplísimas chances de irse exportado a Europa".

Sobre la ausencia del delantero en la convocatoria por parte de Mario Salas, Cruz Oller confesó que ha sido decisión del entrenador dejarlo fuera. "Es un tema táctico, convengamos que con este entrenador Iván Morales no puede terminar los 90 minutos. Claramente no es del agrado del entrenador o no cumple una función que el entrenador quiera".

Además, el representante agregó que ha conversado con Marcelo Espina y ambos no comparten la posición en la que el Comandante ocupada al colocolino. "Iván Morales no es extremo, estuvimos en el torneo de Toulon con Marcelo y todos decíamos que es delantero de área, no lo saques a la punta, no lo saques afuera. Se lo he planteado a Marcelo en su momento. Tanto Marcelo como yo no somos los entrenadores. Está probado que Morales no está cómodo ahí. Ahora llegó este entrenador y lo pone de extremo, obviamente no va a tener rendimiento, porque está experimentando y conociendo la posición. Yo hablé con el jugador, el chico ya ha manifestado muchas veces que prefiere jugar por adentro".

Finalmente, Juan Cruz Oller aseguró que Morales solamente dejaría el club albo para irse al viejo continente. "No creo que Iván no esté feliz de jugar en Colo Colo. Cuando le comentamos que habían dos clubes argentinos interesados en él, Iván dijo que quería quedarse en Colo Colo y dijo que para salir de Colo Colo sería para irse a Europa. Jamás, nunca recibí un llamado de él para salir de Colo Colo", sentenció.

El representante confesó que por Iván Morales han llegado ofertas desde el PSV y del Sporting de Gijón.