Representante de Gonzalo Jara tras su salida: 'Los entrenadores mandan, uno no puede hacer nada'

Gonzalo Jara anunció a través de sus redes sociales la salida desde Estudiantes de La Plata luego de rescindir su contrato.

En conversación con ADN Deportes, el representante del jugador, Alan Silberman entregó detalles de la salida del jugador. "Llegó a un acuerdo con el club como no estaba siendo considerado para jugar, para así rescindirle el contrato. Se conjugó con la llegada de Marcos Rojo, que estaba en Manchester United".

El representante entregó detalles de la relación del técnico con el jugador. "Desde octubre Milito no lo ponía, los entrenadores son los que mandan y ahí uno no puede ser nada. La relación entre ellos era óptima, excepto que no lo tomó en cuenta nunca más después de que en un partido quedó eliminado en la Copa".

Ante eventuales interés de clubes, Silberman se remitió a decir que clubes chilenos estarían tras los pasos del zaguero.