Reinaldo Rueda se muestra positivo ante el calendario de la Roja rumbo a Qatar 2022

Este martes se definió el calendario que tendrá la selección chilena para hacerse con cupo hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022. Diez selecciones conocieron las fechas que empezarán en la última semana de marzo del 2020 y terminarán en noviembre del 2021.

El sorteo se realizó en Paraguay y al respecto, Reinaldo Rueda, estratega de la selección chilena, se mostró bastante positivo a pesar de lo complicado del camino de la Roja: "Todo va a pasar por el momento de cada mes de la actualidad de los jugadores y bueno, encararlo con la mejor forma, realizar una buena logística tanto de local como de visita que nos permita llegar al tono de la selección en buen nivel", empezó.

Sobre realizar alguna reunión de entrenamiento y análisis con los jugadores, Rueda indicó que "por ahora, sabemos que será imposible realizar una reunión previa porque los calendarios no lo permiten, más los jugadores que están en el extranjero en el caso de México o Europa. Hay que hacer el seguimiento de la actualización para cada uno de ellos y preparar el mejor juego".

Se pensó que se realizaría un microciclo con jugadores locales, pero Ruedas señaló que "es muy difícil realizar un microciclo con jugadores nacionales porque empieza la Libertadores, la Sudamericana, tenemos que ver los calendarios para ver los espacios y realizar un micro ciclo".

Sobre los rivales que le toca enfrentar, el DT sostuvo que "cada selección está viviendo situaciones diferentes, creo que Sudamérica tiene gran potencial, todas las selecciones tienen la posibilidad de ir haciendo su proceso, y sobre todo con las selecciones que han cumplido un ciclo interesante y otras que están ya muy consolidada que empezaron su ciclo en Rusia o durante Rusia, y bueno, evaluar cada juego y sacar las mejores conclusiones".

"Los jugadores chilenos deben prepararse bien, que trabajen bien para responder a sus clubes y que la selección se pueda beneficiar de su buen momento", dijo.

Sobre el recambio de jugadores que empiezan a jugar como la Sub 23, el estratega indicó que "no creo que podemos tener las mejores expectativas para ese equipo, son 2 meses sin competir, sin preparación, tenemos que ser honestos, y si no juegan esos equipos en Chile, no podemos auto engañarnos. Hay que esperar a ver cómo evolucionan cada uno en sus clubes, si juegan en sus clubes primero, quizás podamos tener un buen nivel y jugadores que puedan proyectarse para la clasificatoria".

Y hablando sobre la ofensiva de Chile, considerando el momento de Alexis Sánchez y Vargas, Reinaldo Rueda concluyó: "Ese es un tema para hablarlo despacio".

Revisa a continuación los partidos del 2020 para la Roja camino a Qatar 2022:

Fecha 1 / Uruguay vs Chile / 26 de marzo 2020

/ 26 de marzo 2020 Fecha 2 / Chile vs Colombia / 31 de marzo 2020

/ 31 de marzo 2020 Fecha 3 / Chile vs Perú / 3 de septiembre 2020

/ 3 de septiembre 2020 Fecha 4 / Venezuela vs Chile / 8 de septiembre 2020

/ 8 de septiembre 2020 Fecha 5 / Chile vs Paraguay / 8 de octubre 2020

/ 8 de octubre 2020 Fecha 6 / Ecuador vs Chile / 13 de octubre 2020

/ 13 de octubre 2020 Fecha 7 / Argentina vs Chile / 12 de noviembre 2020

/ 12 de noviembre 2020 Fecha 8 / Chile vs Bolivia / 17 de noviembre 2020

Estos serán los partidos del 2021 para la Roja camino a Qatar 2022: