Reinaldo Rueda: Muchos jugadores que vienen a la selección son porque no tenemos otra alternativa

No solamente del partido habló el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, tras el triunfo contra Guinea. El colombiano también llamó a que no se puede vivir de los recuerdos y de lo conseguido con la "Generación Dorada", puesto que hay que construir un futuro con algunos referentes y con algunos jugadores que han surgido como alternativa.



"Creo que fui muy claro desde el primer día, en aquella conferencia, de que dije que no iba a ser fácil. Se han ido quedando en el camino hombres importantes, y muchos de estos jóvenes no habían tenido la posibilidad y la responsabilidad de aparecer (…) ustedes como medios van a estar para orientar a la afición y que tienen el concepto equilibrado de lo que se tiene en Chile o viven del pasado. De lo que fue y que ya no es el momento. De asumir el momento que vivimos, de no vivir del recuerdo, pero que tenemos otra generación con cinco referentes máximo y por ahí va a pasar la construcción del futuro del fútbol chileno", dijo.



Rueda recalcó algunos casos, como por ejemplo "Sierralta hace un año que no juega. Mora no es titular en Pumas. Muchos jugadores que vienen a la selección son porque no tenemos otra alternativa. Tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra. Qué alternativa de solución tenemos y qué proyectamos en dos años, por ahí pasa todo".



Rueda manifestó además que los hinchas "en la calle me demuestran algo diferente" a las críticas, ya que "donde voy me dicen 'paciencia y aguante'. Yo camino y voy a diferentes partes y eso me dicen (…) yo voy a perseverar. El fútbol me trajo acá y si por el fútbol me tengo que ir, me voy tranquilo".



En cuanto al duelo, el DT de Chile manifestó que "es un partido quizás como lo habíamos proyectado, que iba a ser complicado primero por las características del rival y que tienen un excelente biotipo". En tanto, dijo acerca del plantel que tuvo "una reacción positiva. Hay que darle mucho mérito al equipo por eso, porque muchos jugadores aparecían con la responsabilidad por primera vez de ser titulares, fortalece el resultado".