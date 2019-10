Reinaldo Rueda: 'Los hombres que tienen la sensibilidad de hacer goles, no están en una buena racha'

La Selección Chilena sigue entrenando para su segundo amistoso en esta fecha FIFA, donde enfrentará a Guinea en Alicante.

El primer partido que disputó la Roja terminó en empate sin goles ante Colombia, donde las críticas apuntaron a que el juego de Chile no fue vistoso. En conferencia de prensa, el entrenador del combinado nacional, Reinaldo Rueda, aseguró que el problema en delantera hay que solucionarlo antes de las clasificatorias al Mundial de Catar. "Hay que ocuparse de tener el equipo en marzo en otras condiciones en algunas posiciones, sobre todo que estos hombres que juegan en la parte ofensiva entren en una racha goleadaora y así poder contar con ellos. Nuestros jugadores cambian mucho de un mes a otro, no tenemos uno que se sostenga seis meses con un comportamiento, una línea de conducta y de rendimiento. De modo que de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas".

Sobre el mismo tema, el DT colombiano trató de profundizar en la falta de gol de la Roja. "El objetivo al final es ganar y marcar la diferencia, hemos estado enfrentando rivales difíciles, las distancias se han acortado mucho, ya no hay rivales fáciles. Los hombres que tienen la sensibilidad de hacer goles, no están en buena racha, otros no están jugando, otros no responden a la adaptación de la Selección. Hay varios factores que se mezclan para no tener esa cuota ofensiva que queremos. Hasta el momento todavía no hemos podido lograr con esa eficacia que se requiere por los jugadores que hay".

Eso sí, Rueda destacó que la participación de Claudio Bravo, quien juega mucho con los pies, aporta al ataque de Chile. "Lo de Claudio apareció en un buen momento, después de una para importante, y aún con el atenuante que no viene con una buena seguidilla de partidos, demuestra esa convicción y esa madurez que tiene para su función y para aportar al equipo su calidad, su experiencia, es algo que tenemos que aprovechar. Estamos aprovechando la presencia de Claudio para mejorar ofensivamente, es un arma que tenemos, creo que ahí viene la otra parte que tenemos que mejorar".

Alexis Sánchez no estará para el duelo contra Guinea. El delantero regresó al Inter de Milán, tras sufrir una luxación de tendones peroneos de tobillo izquierdo con compromiso retináculo. El entrenador de la Selección confesó que hay que esperar el diagnóstico del tocopillano. "Veamos qué va a pasar con Alexis, si se opera o no, porque si se opera son dos o tres meses de para, hay que ver si se pierde la Champions, si se pierde el Calcio, si no lo tenemos en enero o febrero. Vamos a ver qué diagnóstico hacen de la situación de Alexis que es determinante para la parte ofensiva nuestra".

Además de Sánchez, tampoco estarán para el segundo partido Gary Medel, Paulo Díaz y Fabián Orellana. Sobre la situación de este último, Rueda comentó que prefiere verlo jugar con el Eibar ante el Barcelona, que ante Guinea. "Fabián tiene ese problema, no sé si el por el recorrido, por la edad, pero le cuesta recuperarse entre partido. Ahora que llegó venía con cierto cansancio muscular. Colocarlo un partido más seguido, quizás no es lo más recomendable, pensando que se podría contracturar y hay que devolvérselo al equipo de buena forma para que juegue ante el Barcelona, que nos conviene más a que juegue un amistoso con nosotros".

Finalmente, sobre quién será el capitán de la Roja, Rueda no quiso adelantarlo. "Mañana durante el juego ustedes se darán cuenta quién será el capitán en la cancha".

La Selección Chilena jugará ante Guinea este martes a las 13:00 horas en el estadio José Rico Pérez en Alicante. Lo arbitrará Zammit Fyodor.