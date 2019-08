Reinaldo Rueda: 'La capitanía la defino yo'

El staff de la Selección Chilena vaiajará rumbo a Estados Unidos para reunirse con los jugadores elegidos y preparar el amistoso ante Argentina.

En el aeropuerto, el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, comentó la convocatoria a última hora de Alexis Sánchez, que recién había firmado en su nuevo equipo, el Inter de Milán. "Alexis tenía pendiente su traspaso, su firma y después hablar con el entrenador sobre su deseo de estar en la convocatoria, porque inicialmente se había cursado la convocatoria al Manchester United, y por fortuna le aceptaron y va a estar con nosotros. El arreglo al que llegamos fue que viniera en solo un juego, porque juegan contra el Udinese y después Champions, entonces no quiere dar ventajas en su nuevo club".

El DT colombiano también comentó el regreso de Claudio Bravo a la Selección Chilena y destacó lo que ha estado haciendo en el Manchester City. "Esa es la idea que Claudio vuelva, así como tuvo meses difíciles de su rehabilitación, y para Copa América consideré que llevarlo no era oportuno por el estatus de él, ahora creo que ha hecho, aunque no es titular, ha estado actuando como segundo arquero y estuvo en la final de la copa de la ciudad, y creo que es importante darle ese estímulo también".

Al ser consultado por quién va a portar la jineta, el entrenador fue categórico. "La capitanía la defino yo".

Sobre los jugadores ausentes, Rueda aseguró que cada futbolista tiene su situación particular. "Cada jugador vive una situación diferente, la idea era con un alto porcentaje que estuvo en la Copa América, y de acuerdo con su período de vacaciones y a la situación particular si se transfirió o no, si ha hecho buena pretemporada o no y cómo se siente. Esta convocatoria siempre ha sido muy neurálgica para Sudamérica cuando los jugadores juegan en Europa".

Finalmente, el entrenador de la Roja destacó que más allá de esta fecha FIFA, lo importante es tener la mente puesta en marzo del próximo año. "Yo creo que lo mejor y más sensato es pensar en marzo, si cuando vamos a empezar la clasificatoria, tenemos un equipo mentalmente más tranquilo, porque ha tenido buenas vacaciones, buena pretemporadas, inician bien con sus entrenadores y sus torneos, vamos a ganar. Lo que ahora sacrificamos, si somos positivos, óptimistas, lo vamos a disfrutar el próximo año. Porque lo que no hagan ahora, lo vamos a pagar en la eliminatoria y en la Copa América".

Chile enfrentará a Argentina, el 5 de septiembre en Los Ángeles y el 10 ante Honduras.