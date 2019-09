Reinaldo Rueda habló en la previa del partido frente a Honduras: 'Será un duelo difícil'

Chile se enfrenta a Honduras este martes 10 de septiembre a partir de las 22:30 horas, lo que será su segundo amistoso; el primero, fue el partido del pasado 5 del mismo mes que terminó en un tímido empate frente a la selección argentina.

En conferencia de prensa, Reinaldo Rueda fue muy general en sus respuestas y no aclaró ninguna arista de cara al partido a disputarse mañana. Sobre el enfocado trabajo defensivo y la carencia en trabajo ofensivo, el cafetero indicó que "me parece que uno siempre busca eficacia, todas las selecciones son muy cerradas. No siempre se cuenta con los goleadores que finalicen las jugadas".

"En Honduras encontramos jugadores maduros para llegar al Mundial. En Chile hay especialistas, pero necesitamos que se recuperen hombres como Castillo y Mora", mencionó.

Frente a cómo ve el partido contra el conjunto centroamericano, Rueda manifestó que "Honduras es el primer equipo del ranking FIFA en Centroamérica, será un duelo difícil. Mañana definiremos el equipo tras conversar con los jugadores. Nosotros necesitamos mantener y recuperar un status que teníamos anteriormente. Los jugadores han demostrado carácter y deseos de buen fútbol", aclaró.

Con respecto a la formación de mañana o a la duda frente a quién será el arquero titular, el colombiano no quiso contestar con claridad y sostuvo que "ayer fue la unidad de entrenamiento más específica. Contamos con varias alternativas, cada uno está dando su mejor condición y nosotros estamos analizando cuál será el mejor lineamiento para realizar un buen juego", cerró.