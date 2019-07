Reinaldo Rueda: 'Arturo Vidal tiene un esguince. Su participación es muy incierta'

La Selección Chilena jugará este sábado ante Argentina para disputar el tercer y cuarto lugar de la Copa América. El duelo se disputará a las 15:00 horas en el Arena Corinthians en Sao Paulo.

Previo al duelo con la albiceleste, el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda confesó que la gran duda que tiene para este partido es el jugador del Barcelona. "Arturo tiene un esguince en su tobillo, está en el departamento médico, está muy incierta su participación para mañana. Todos conocemos el carácter de Arturo, que es muy fuerte pero es descuidado. Está con mucha inflamación y con mucho dolor".

El Rey, tras perder el duelo contra Perú y quedar sin chances de ganar la final de la Copa América, confesó que jugar por el tercer lugar era un partido sin importancia. El DT colombiano le restó importancia a las palabras de Vidal. "Las declaraciones de Arturo fueron producto de la inmediatez posterior del juego tras haber perdido la ilusión de estar en la final".

Con respecto al duelo contra la escuadra de Lionel Scaloni, Rueda aseguró que será un partido muy interesante de jugar. "Al frente hay un rival que ha hecho un gran torneo, con grandes jugadores, gran trabajo, será un partido interesantísimo por donde se le mire. Hay disposición de todo el plantel para hacer ese juego".

Chile y Argentina se verán las caras por tercera vez consecutiva en una Copa América, las dos anteriores fueron en la final de 2015 y 2016.

El entrenador de la Roja aseguró que ambos equipos llegan en momentos distintos a aquellos enfrentamientos. " Son dos momentos diferentes, dos seleccionados con gran nivel de competencia, que fueron protagonistas y que ahora por estas situaciones del futbol nos vemos en esta instancia. Yo creo que va a ser un juego de mucha intensidad y de buen futbol".

Sobre los insultos que ha recibido el arquero Gabriel Arias, que incluso, le hizo cerrar su cuenta de instagram. El DT de la Selección Chilena criticó la situación. "Las redes sociales son algo que le gana a todos en velocidad, cualquiera puede escribir de forma cobarde o irresponsable, de modo que uno no sabe si es tan verídico, si es tan confiable. Todos nosotros estamos expuestos a esta situación. Lo mismo le pasó a William Tesillo por fallar el tiro penal".

Además, el entrenador de la Roja no quiso referirse a las palabras del arquero Claudio Bravo, que aseguró que tenía la disponibilidad de seguir en la Selección. "Mis respetos, mis disculpas pero Claudio Bravo no está en la nómina de la Selección Chilena y no tiene nada que ver con el partido de mañana".

Finalmente sobre la opción de partir de Erick Pulgar del Bologna, que tiene ofertas del Sevilla y del Napoli. Rueda aseguró que lo que tiene que priorizar es jugar. "Creo que es una decisión que todo jugador debe analizar muy bien, por encima de todo que juegue. Tenemos el caso puntual de jugadores de la Selección que han hecho una transferencia este año, pero han tenido los peores momentos de su vida. La tristeza y la frustración de no jugar no se compara con ningún dinero del mundo".

El partido entre Chile y Argentina lo arbitrará el paraguayo Mario Díaz de Vivar.