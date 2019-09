Reinaldo Navia tajante: 'Pude llegar a Colo Colo, pero Gabriel Ruiz-Tagle no me dejó'

Reinaldo Navia conversó en extenso con el medio En Cancha sobre la posibilidad que tuvo de llegar a Colo Colo, sosteniendio que fue uno de los grandes sueños frustrados de su carrera.

Al respecto, comenzó diciendo que "siempre lo he dicho, y creo que fue una de las espinitas que quedó clavada dentro de mi carrera: haber vestido la blanca de Colo Colo".

En esa línea, agregó al sitio: "En algún momento se pudo dar, pero Gabriel Ruiz-Tagle no me dejó llegar a la institución (...) siempre he sido de Colo Colo y de Santiago Wanderers".

Sobre la actual campaña del cuadro dirigido por Mario Salas, sostuvo que "la campaña está complicada. Están a 13 puntos de Católica, pero en el fútbol todo se puede dar, aún faltan 10 fechas y muchos puntos de por medio".

Finalmente, le mandó un tajante mensaje a los albos. "Colo Colo tiene el plantel y la grandeza como para pelearle a Católica, solo depende de ellos", sentenció.

Revisa aquí la entrevista completa en el portal deportivo En Cancha.