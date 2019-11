Raúl Olivares: 'El pueblo es el que manda y se manifestó en Bolivia y Chile'

Raúl Olivares, arquero chileno del Always Ready habló sobre la situación política de Bolivia y de su presente futbolístico.

En conversación con ADN Deportes, el portero aseguró que hay miedo en la población tras la salida de Evo Morales de la presidencia en Bolivia. "Se hablan muchas cosas. No he visto muchas noticias, pero hay mucho miedo en la población. Se habla de golpe de estado, pero eso es lo que vio Chile. Cuando estaba Salvador Allende. Las fuerzas armadas dijeron que no iban a atacar el pueblo y fue una presión para Evo Morales, porque todo ocurrió por un fraude".

Por las complicaciones que hay en suelo altiplánico, Olivares aseguró que han tenido muchos problemas para ir a entrenar. "Nos hemos arreglado para ir a entrenar, han hecho muchos paros. Todos los de mi equipo hemos llegado y lo hemos hecho de forma normal. Hay que respetar el contrato y si disponen que debe hacerse, hay que llegar. Estamos un poco preocupados porque no sabemos qué va a pasar".

Tras la serie de problemas que hay en Chile, el exColo Colo aseguró que está muy atento por los incidentes que ocurren en el país. "Antes decíamos que Chile era seguro y por eso era caro. Eso hace rato dejó de ser así. Con el tema de los lanzazos, portonazos, dejó de ser seguro. Es muy caro para vivir. Yo estaba preocupado de mi familia y ahora están preocupados ellos por mí. No falta la gente oportunista, pero mi familia está todo más tranquila".

De todas formas, cuestionó que se quiera reanudar el fútbol en estos momentos. "Se tiene que ver. Estuve escuchando que quieren tapar los temas políticos con el fútbol. Pero ahora la gente no está pensando en distraerse. Son cosas graves las que están pasando. La gente está luchando en las calles. El pueblo es el que manda y se manifestó en Bolivia igual que en Chile".