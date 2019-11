Raúl Olivares: 'Chile hace bastante tiempo que dejó de ser seguro'

Con información de Alberto Lopez.

Nadie ha quedado ajeno a la situación del país, desde importantes músicos como Serj Tankian a personajes que quedaron en el alma del pueblo chileno como Marcelo Bielsa. Ahora, el arquero chileno que milita en el Always Ready de Bolivia, Raúl Olivares,no quedó fuera de emitir su opinión.

"Siempre estoy atento a lo que pasa en Chile, aunque no vivo allá. Ya con el aumento del pasaje del metro, yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso y creo que la gente ya se cansó", empezó el arquero.

"Yo creo es que Chile ha sido un país muy desarrollado donde la seguridad era un especie de argumento para decir que Chile era caro, pero ya Chile hace bastante tiempo dejó de ser seguro, con todo esto de los portonazos, robos, lanzas, dejó de ser un lugar seguro. Esa excusa de 'No, Chile es caro pero es un lugar seguro para vivir', ya dejó de ser real", prosiguió.

Olivares, terminó con una reflexión sobre el estallido social señalando que "fue bastante positivo y es momento de darnos cuenta; también, que las autoridades vean que las cosas no las están haciendo bien y que Chile es un país muy caro y que prácticamente el sueldo es muy bajo, la gente ya no puede vivir bien, tiene que trabajar en 2 o 3 trabajos para mantener sus casas porque realmente no le da con un solo trabajo", finalizó.