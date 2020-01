Raúl Olivares anunció su salida de cuadro boliviano lanzando duras críticas contra la dirigencia

Raúl Olivares, arquero que militaba en la primera división del fútbol boliviano anunció su salida de San José de Oruro.

El golero criticó duramente a la dirigencia del cuadro altiplánico por no haber respetado los acuerdos que tenían previo a su llegada.

A través de una fotografía en sus redes sociales, Olivares se descargó por los malos tratos recibidos por directivos del club. "Una lástima que este escudo y gran equipo se ensucie con gente que no tiene ética profesional. No fueron capaces de cumplir ni el 1 por ciento de lo que me prometieron".

Pese a querer jugar por el club que estará presente en Copa Libertadores, Olivares manifestó su dolor por los daños que le hacen a la familia del jugador. "Ni aun así piensan en la familia de los jugadores. Como les dije, el dinero no es lo importante. Por eso accedí a lo que me propusieron, pero señores, los acuerdos se respetan".

