Raimundo Rebolledo luego del traspaso de Cesar Fuentes: 'No se si me habría ido a Colo Colo'

Raimundo Rebolledo, lateral de Universidad Católica conversó sobre sus desafíos para la próxima temporada.

El lateral aseguró en diálogo con La Tercera que tras la partida de Cesar Fuentes a Colo Colo, él no haría lo mismo. "Me parece una lástima que se haya ido a Colo Colo. Yo no sé si lo habría hecho. Me siento identificado con el club, además Católica es mi casa. Creo que no podría ser".

Por la partida de Gustavo Quinteros, el seleccionado sub 23 solo tuvo palabras de elogios para su exentrenador. "Me agradeció por la disposición, y yo le agradecí porque sin dudas, me dejó muchas cosas que me van a servir para mi carrera. Me enseñó a ser bien agresivo en la marca".

Ahora, Rebolledo pelea por un cupo para la selección chilena sub 23 que jugará el preolímpico en Colombia el próximo año.